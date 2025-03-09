Согласовано увеличение бюджета МНБ до 28 миллиардов шекелей

Министр финансов Бецалель Смотрич и временный министр национальной безопасности Хаим Кац объявили о достижении соглашения по увеличению бюджета МНБ до 28 миллиардов шекелей.

Как сообщалось ранее, кризис в отношениях между министерством финансов и полицией Израиля завершился через несколько недель после того, как Итамар Бен-Гвир покинул пост министра национальной безопасности. Минфин и МНБ согласовали повышение зарплат сотрудников полиции Израиля и службы тюрем на 1,08 миллиарда шекелей в общей сложности. 3% прибавки к зарплате полицейские и сотрудники тюрем получат в рамках коллективного трудового соглашения Всеобщей федерации профсоюзов с минфином по зарплатам госслужащих, вступившего в январе 2025 года. От 450 до 900 шекелей в месяц задним числом с января 2024 года они получат в рамках привязки их зарплат к зарплатам офицеров и прапорщиков ЦАХАЛа. Оставшаяся часть будет получена в рамках договора между минфином и МНБ, подписанного в прошлом году.

В общей сложности в этом году зарплаты сотрудников полиции и службы тюрем должны вырасти на сумму до 2000 шекелей, а до конца 2028 года – еще на 1000 шекелей.

Стороны согласовали, что полиция и служба тюрем не будут претендовать на надбавки, которые военные получат по рекомендации комиссии Нагеля, а также не будут претендовать на автоматическое повышение уровня оперативной деятельности всех своих сотрудников за период с октября 2023 года по январь 2024 года.