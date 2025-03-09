Забастовка в аэропортах Германии, полмиллиона пассажиров останется на земле

Профсоюз работников сферы услуг Verdi сообщил о проведении 10 марта однодневной забастовки в 11 аэропортах Германии. Прекратят работу аэропорты Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Берлина-Бранденбург, Кельна, Дюссельдорфа, нескольких других городов.

Причиной этого стало требование повысить заработную плату на 8% или не менее чем на 350 евро в месяц, поднять выплаты за тяжелые работы и увеличить число выходных дней. Глава профсоюза Кристина Белле отметила, что невидимая для других работа персонала аэропортов непосредственно влияет на безопасность и комфорт авиационного сообщения.

Ассоциация аэропортов заявляет, что забастовка повлияет на 510000 пассажиров и повлечет за собой отмену более чем 3400 рейсов. Ее глава Ральф Байзель заявляет, что, по сути, Германия останется без авиационного сообщения. В результате пострадают не только пассажиры, но вся германская экономика.