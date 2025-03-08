Китай ввел дополнительные пошлины на товары из Канады
время публикации: 08 марта 2025 г., 07:26 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 07:38
Власти Китая решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, объявило министерство финансов КНР.
С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары: 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох, а также тариф в размере 25% на канадские продукты водного промысла и свинину.
В августе 2024 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР, кроме того были введены 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.
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