Китай ввел дополнительные пошлины на товары из Канады

Власти Китая решили ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары, объявило министерство финансов КНР.

С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары: 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых и горох, а также тариф в размере 25% на канадские продукты водного промысла и свинину.

В августе 2024 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР, кроме того были введены 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий.