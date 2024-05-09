Бразилия отложила подписание сделки по покупке израильских гаубиц

Бразильское издание Revista Oeste сообщает, что армия Бразилии отложила подписание контракта на закупку 36 гаубиц ATMOS 2000 у израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот".

Со ссылкой на армейские источники издание сообщает, что задержка связана с передачей документации юристам министерства обороны, чтобы обосновать причины выбора в пользу израильского концерна по итогам тендера, проводившегося минобороны.

Следует отметить, что "Эльбит" победил конкурентов из Чехии, Франции и Китая, что вызвало гнев в левом политическом лагере, к которому относится и президент Бразилии Лула да-Сильва.

Однако в отличие от критиков, да Сильва, активно критикующий Израиль, является сторонником сделки, поскольку она будет реализовываться с участием дочерних предприятий "Эльбита" в Бразилии, и позволит создать значительное количество новых рабочих мест.