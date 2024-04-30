x
30 апреля 2024
|
последняя новость: 21:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2024
|
30 апреля 2024
|
последняя новость: 21:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

После нападок на Израиль Бразилия покупает израильские артиллерийские установки

время публикации: 30 апреля 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 21:28
После нападок на Израиль Бразилия покупает израильские артиллерийские установки
AP Photo/Andre Penner

Нападки на Израиль с обвинениями в геноциде и в убийстве 12 миллионов палестинских детей, озвученные ранее президентом Бразилии Лулу да Силва, не помешали Бразилиа сделать выбор в пользу израильской оборонной продукции, когда речь зашла о модернизации вооруженных сил.

По итогам длительного процесса отбора министерство обороны Бразилии приняло решение о закупке самоходных артиллерийских систем ATMOS производства израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот".

В общей сложности бразильцы закупят 36 самоходок и обучающий симулятор. Согласно бразильским СМИ, сумма сделки оценивается в 150-200 миллионов долларов США.

155-миллиметровые самоходные орудия имеют дальность стрельбы до 40 километров. Среди стран, на вооружении которых находятся системы ATMOS – Азербайджан, Камерун, Руанда, Таиланд, Филиппины, Уганда, Дания, Ботсвана, Замбия.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 марта 2024

Поддержка президента Бразилии среди избирателей снизилась после его антиизраильских высказываний
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2024

Глава МИДа Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 февраля 2024

Президент Бразилии обвинил Израиль в геноциде, сравнив израильтян с Гитлером