После нападок на Израиль Бразилия покупает израильские артиллерийские установки

Нападки на Израиль с обвинениями в геноциде и в убийстве 12 миллионов палестинских детей, озвученные ранее президентом Бразилии Лулу да Силва, не помешали Бразилиа сделать выбор в пользу израильской оборонной продукции, когда речь зашла о модернизации вооруженных сил.

По итогам длительного процесса отбора министерство обороны Бразилии приняло решение о закупке самоходных артиллерийских систем ATMOS производства израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот".

В общей сложности бразильцы закупят 36 самоходок и обучающий симулятор. Согласно бразильским СМИ, сумма сделки оценивается в 150-200 миллионов долларов США.

155-миллиметровые самоходные орудия имеют дальность стрельбы до 40 километров. Среди стран, на вооружении которых находятся системы ATMOS – Азербайджан, Камерун, Руанда, Таиланд, Филиппины, Уганда, Дания, Ботсвана, Замбия.