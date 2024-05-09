Эмбарго Турции: почему это произошло, что теряет Израиль. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Решение правительства Турции ввести эмбарго против Израиля стало, несомненно, главной экономической новостью минувшей недели. В Иерусалиме не были к этому готовы, несмотря на предыдущие шаги Анкары – такие как отмена авиасообщения и запрет на экспорт некоторых видов товаров – поскольку до сих пор в израильско-турецких отношениях сохранялся принцип отделения политики от торговли.

В Израиле с различных сторон звучат заявления в диапазоне от "Готовьтесь к резкому росту цен" и "Восстановите в Израиле текстильную промышленность" до "Незначительного влияния на цены в краткосрочной перспективе". Причем зачастую противоположные заявления звучат от представителей одной и той же отрасли.

Так, по оценке банка JP Morgan, ущерб от турецкого бойкота будет ограниченным, поскольку основу турецкого экспорта составляют товары, которые могут быть без проблем заменены товарами из других источников, а в израильском экспорте преобладают услуги, а не товары. Аналитики банка говорят о минимальном инфляционном давлении, в основном – из-за сочетания турецкого бойкота с фактическим блокированием торговых маршрутов через Красное море, но не более того.

"Дипломат", импортирующая в Израиль из Турции, среди прочего, продукцию Procter & Gamble, сообщила, что в связи с наличием запасов товара и альтернатив поставки бойкот Турции не повлияет на ее показатели в краткосрочной перспективе, однако компания будет проверять его влияние в среднесрочной перспективе.

В то же время гендиректор сайта LastPriсe, специализирующегося на продаже бытовой электротехники, предупреждает о росте цен в диапазоне до 35%, а в секторе недвижимости предупреждают о новом росте цен на жилье.

Чтобы разобраться в ситуации, обратимся к фактам

Два десятилетия назад Турция была самым дружественным Израилю государством региона. Эта дружба простиралась вплоть до активного сотрудничества в оборонной сфере и поставки Анкаре израильских вооружений.

Приход к власти Реджепа Тайипа Эрдогана, взявшего антиизраильский курс, положил конец военному сотрудничеству (Израиль сменил вектор в этой сфере на сотрудничество с Грецией, Кипром и балканскими странами). Однако даже в самые кризисные моменты, такие как инцидент с "Мави Мармара" (май 2010 года), в Анкаре не трогали торговые связи. С 1 миллиарда долларов в год в 2000 году торговый оборот между странами вырос до 9,4 миллиардов долларов в 2022 году, и сократился в 2023 году до 7,4 миллиарда долларов (из-за землетрясения в Турции и прекращения израильского туризма с началом войны). На долю Турции приходятся 5,8% израильского импорта и 2,5% израильского экспорта.

Даже в ходе Войны "Железных мечей", в которой Эрдоган озвучивал крайне антиизраильскую позицию и принимал лидеров ХАМАСа, до последнего времени это не распространялось на торговлю. По оценкам аналитиков, решение объявить торговый бойкот Израилю "до окончания войны в Газе" было принято Эрдоганом в расчете на то, что мы находимся в заключительной фазе войны, и этот бойкот долго не продлится. Это призвано позволить Турции заработать баллы в глазах мусульманского мира как активного защитника палестинцев не только на словах (в чем Эрдогана регулярно обвиняют), но и на деле, при этом не нанеся серьезного урона турецкой экономике, находящейся не в лучшем состоянии.

Следует отметить, что есть хорошие шансы, что этот сценарий сработает. И не стоит рассчитывать на злопамятность израильтян. Практика показывает, что все разговоры о бойкотах очень быстро сходят на нет. И израильские, и турецкие производители и импортеры заинтересованы в сохранении налаживавшихся десятилетиями связей.

При этом Турция не трогает проходящие через Джейхан поставки в Израиль нефти из Азербайджана (до 40% израильской нефти). Такой шаг нанес бы Израилю гораздо более серьезный экономический ущерб.

Для остановки торговли был использован самый простой инструмент – запрет на погрузку и разгрузку товаров, идущих напрямую в Израиль или из него. Ключевое слово тут "напрямую", обход которого обойдется израильскому потребителю в определенную наценку за посредничество Греции, Кипра, Болгарии или любой другой балканской страны. Турецкие и израильские компании уже активно пользуются этим решением, однако торговля в обход – отнюдь не единственный выход. Да, Турция, за счет географической близости и дешевой рабочей силы, имеет преимущество, однако балканские страны и страны Восточной Европы могут составить и составляют ей конкуренцию.

Что мы получаем от Турции

Строительное сырье (40% арматуры, 25% цемента, 10% других стройматериалов), керамика, сантехника. Любопытный факт – прямо перед объявлением турецкого бойкота минэкономики объявило о намерении запретить экспорт металлов из Израиля в Турцию, составляющий немалую долю общего израильского экспорта в эту страну. Дело в том, что в Израиле переработка металлического вторсырья регулируется гораздо жестче, чем в Турции, и рынку было дешевле отправить лом в Турцию, там его переработать, и купить новую металлическую продукцию. Так же стоит отметить, что еще к началу войны объем экспорта цемента из Турции был существенно выше, однако импортеры успели среагировать и сменить значительную часть производства на Грецию.

В секторе недвижимости предупреждают, что необходимость искать новых поставщиков и обходные пути приведет к возобновлению роста цен на жилье. Однако на самом деле в ценах на жилье основная составляющая это стоимость земли, на втором месте идет стоимость рабочей силы и техники, и только потом – стройматериалы. В центре страны стоимость материалов оценивается в 10-15% от стоимости строительства, на периферии может дойти до 30%. То есть даже рост цен на стройматериалы на 10% (а все закупаемое в Турции в данной сфере может быть легко заменено товарами с других рынков), означает рост расходов на 1-3%, и это при самом неблагоприятном сценарии.

Гораздо большую проблему это представляет для подрядчиков в сфере инфраструктурных проектов, где в расчет берется только работа и стройматериалы, и нет стоимости земли. Затяжной кризис может обернуться удорожанием проектов и задержкой в их завершении, что, в конечном счете, может стать самым серьезным для экономики следствием турецкого бойкота.

Автомобили. Toyota Corolla и CRV, Ford Transit, Hyundai i10 и i20, Renault Cleo и Megan поставляются в Израиль из Турции. В общей сложности на их долю приходится 8% рынка легковых автомобилей в Израиле. Однако влияние бойкота конкретно на этот рынок минорно. Проход судна с автомобилями через греческий порт добавит к цене каждого автомобиля не более нескольких десятков долларов. Кроме того, за исключением Hyundai, у импортеров есть в портах достаточно автомобилей на несколько месяцев продаж. В случае грузовых прицепов, грузовиков, автобусов, которые также импортируются из Турции, закупка "с транзитом" обойдется дороже, а альтернатив на рынке меньше, поэтому опять же, тут возможно более существенное влияние. Также Турция поставляет автозапчасти, но не является на их рынке ключевым игроком, за исключением одного сектора -аккумуляторов для автомобилей, более трети которых имеют турецкое происхождение, в частности, аккумуляторы "Шнап" и "Сильвер".

Бытовые электроприборы. Около 30% продаваемых в Израиле холодильников, стиральных и посудомоечных машин, плит, пылесосов и т.д. собираются на двух крупных заводах в Турции. Заменить такой объем поставок безболезненно вряд ли получится, однако на данный момент у импортеров имеется достаточно запасов товара на складах на несколько месяцев. Если кризис в отношениях с Турцией затянется, прогнозируется рост цен на 5-15%, в зависимости от степени пессимизма прогнозирующего.

Сельхозпродукция. Осенью и зимой Турция стала основным поставщиком помидоров и огурцов в Израиль, однако сельское хозяйство Негева уже успело встать на ноги после нанесенного ХАМАСом удара, и пик кризиса миновал. В остальном Турция не является значительным поставщиком сельхозпродукции за исключением оливкового масла и отдельных сортов рыбы.

Предметы гигиены (шампуни, мыло, зубные пасты, подгузники, прокладки и т.д.). Многие популярные западные бренды, такие как Procter&Gamble или Head&Shoulders, поставляются в Израиль с турецких заводов, однако эти заводы – не единственные в регионе у тех же самых брендов, и вот тут – задача минэкономики и минздрава облегчить в случае необходимости переход между заводами с точки зрения лицензирования.

Бакалея. Торговые сети опирались на турецких производителей для "домашних" брендов бакалейной продукции – макарон, кетчупа, майонеза и т.д. Кроме того, Турция являлась важным источником параллельного импорта брендовой продукции. То есть средняя и верхняя ценовые линейки бакалейной продукции не должны пострадать, а вот нижняя ценовая линейка может исчезнуть.

Сигареты и табачные изделия. Бренды Camel, Winston, American Spirit, Pall-Mall, Kent, Vogue, продаваемые в Израиле, поставлялись из Турции.

Роль государства

Между Турцией и Израилем действуют несколько десятков экономических соглашений, начиная с Договора о свободной торговле. Кроме того, обе страны являются участниками немалого числа международных экономических конвенций. Объявленный Турцией бойкот уже стал поводом для жалобы во Всемирную организацию, но есть и другие структуры, через которые можно надавить на Анкару в экономическом плане. Израиль уже обратился с соответствующими исками в ВТО и другие международные форумы, и заявил о намерении оказать давление на Вашингтон с требованием применить законодательство, направленное на борьбу с бойкотом Израиля.

Еще один интересный момент – судьба торговли Турции с Палестинской автономией. 18% импортируемой в Палестинскую автономию продукции приходится на Турцию, однако весь этот импорт проходит через израильские таможни. В правительстве Израиля уже заявили, что намерены использовать этот факт в качестве контрмеры.

В последние дни были озвучены призывы к государству помочь импортерам и экспортерам в нахождении альтернативных рынков, однако тут надо понимать, что основная помощь, которую может оказать государство, это не мешать в налаживании связей, то есть обеспечить по возможности гладкое и быстрое оформление необходимой документации и согласований, возможно – облегчить условия страховых полисов для экспортеров.

В то же время очевидно, что турецкий бойкот дал импортерам правдоподобное оправдание для новой волны подорожаний в различных сферах, и тут снова встает вопрос, насколько готовы потребители мириться с этим и способно ли государство добиться ограничения этих подорожаний, держа в уме тот факт, что скоро оно само станет причиной роста цен из-за повышения НДС. Причем если НДС 1 января 2025 года вырастет на 1%, то можно быть уверенным, что цены вырастут существеннее, поскольку для производителей и импортеров повышение налогов – удобный момент для дополнительного повышения цен со своей стороны.