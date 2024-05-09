Глава минторга Турции опроверг сообщения об ослаблении эмбарго Израиля

Министр торговли Турции Омер Болат опроверг заявления представителей израильского руководства, согласно которым турецкое правительство намерено смягчить введенное в отношении Израиля торговое эмбарго. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Заявления министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца – вымысел, не имеющий отношения к реальности. Решение остается в силе, эмбарго будет снято только после прекращения операции в Газе, перемирия и обеспечения доставки в сектор гуманитарной помощи.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министерство торговли Турции пошло на уступки предприятиям, сотрудничающим с Израилем. Согласно критериям, установленным министерством торговли, отгрузить свою продукцию в Израиль смогут только предприятия, которые раньше работали с еврейским государством.

В первой половине дня 9 мая издание израильское издание Globes сообщило, что эмбарго также не коснется израильско-турецкого сотрудничества в строительной отрасли. По этой информации, соответствующим турецким компаниям было выдано временное разрешение.