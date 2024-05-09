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Maersk: "Мы не вернемся в Суэцкий канал до конца года"

время публикации: 09 мая 2024 г., 08:18 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 08:18
Maersk: "Мы не вернемся в Суэцкий канал до конца года"
AP Photo/Michael Sohn

Датская компания морских контейнерных перевозок Maersk, прекратившая работать на маршрутах, пролегающих через Красное море, 15 декабря 2023 года, опубликовала прогноз, согласно которому ее возвращение на эти маршруты до конца 2024 года маловероятно.

"Опасный для судоходства район расширился, и атаки происходят все дальше от побережья. Все это вынуждает суда увеличивать обходной путь при доставке грузов между Азией и Европой", - говорится в сообщении.

По оценкам компании, расходы на топливо выросли на 40% от декабрьских показателей, а из-за увеличения длительности доставок компания была вынуждена арендовать дополнительно 125 тысяч контейнеров.

Напомним, что Maersk – вторая в мире компания по объемам контейнерных перевозок. Германская компания Hapag Lloyd также заявила, что не намерена на данный момент возвращаться в Красное море.

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