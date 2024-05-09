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Экономика

Мэрия Тель-Авива намерена повысить цены на парковку, продленки и кружки

время публикации: 09 мая 2024 г., 07:22 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 07:22
Мэрия Тель-Авива намерена повысить цены на парковку, продленки и кружки
Nati Shohat/Flash90

Тель-Авивский муниципалитет ведет в эти дни работу по сокращению городского бюджета на полмиллиарда шекелей, в связи с чем планируется повышение цен на муниципальные услуги и сокращение списка услуг.

Как сообщает "Глобс", среди прочего планируется повышение тарифов на парковку на муниципальных паркингах, подорожание кружков, муниципальных бассейнов и групп продленного дня.

Жертвой сокращения станут подвозки учеников в межквартальные школы.

Работникам мэрии будет ограничено количество сверхурочных часов работы. Будут отменены традиционные городские мероприятия, такие как Тель-Авивский марафон, Белая ночь, Опера в парке, Парад гордости и мероприятия Дня Независимости.

Также будет временно заморожена реализация некоторых инфраструктурных проектов.

Причины необходимости сокращения бюджета – рост расходов в связи с войной, инфляция и два судебных решения, лишивших муниципалитет пошлин на прирост стоимости проектов ТАМА-38.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 марта 2022

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