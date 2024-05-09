Мэрия Тель-Авива намерена повысить цены на парковку, продленки и кружки

Тель-Авивский муниципалитет ведет в эти дни работу по сокращению городского бюджета на полмиллиарда шекелей, в связи с чем планируется повышение цен на муниципальные услуги и сокращение списка услуг.

Как сообщает "Глобс", среди прочего планируется повышение тарифов на парковку на муниципальных паркингах, подорожание кружков, муниципальных бассейнов и групп продленного дня.

Жертвой сокращения станут подвозки учеников в межквартальные школы.

Работникам мэрии будет ограничено количество сверхурочных часов работы. Будут отменены традиционные городские мероприятия, такие как Тель-Авивский марафон, Белая ночь, Опера в парке, Парад гордости и мероприятия Дня Независимости.

Также будет временно заморожена реализация некоторых инфраструктурных проектов.

Причины необходимости сокращения бюджета – рост расходов в связи с войной, инфляция и два судебных решения, лишивших муниципалитет пошлин на прирост стоимости проектов ТАМА-38.