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Власти Турции разрешили ослабить "экономическую блокаду" Израиля

время публикации: 08 мая 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 22:46
Власти Турции разрешили ослабить "экономическую блокаду" Израиля
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министерство торговли Турции, пошло на уступки предприятиям, сотрудничающим с Израилем. Об этом сообщила новостная служба N12.

Согласно критериям, установленным министерством торговли, отгрузить свою продукцию в Израиль смогут только предприятия, которые раньше работали с еврейским государством.

При этом предприятие должно иметь действующий контракт или договор с Израилем. Послабление коснется также коммерческих предприятий, которые произвели продукцию в соответствии с договором, но не успели ее отгрузить в Израиль из-за введенных санкций.

Разрешение министерства торговли носит временный характер, и срок его действия истекает через три месяца.

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