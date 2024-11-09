Агентство S&P не стало публиковать регулярный полугодовой отчет по Израилю

Агентство S&P по неизвестной причине не стало публиковать регулярный полугодовой отчет по Израилю, который должен был быть опубликован в пятницу, 8 ноября.

Рейтинговая компания, как правило, публикует два (полугодовых) отчета каждый год, однако она напомнила, что у нее нет обязанности обнародовать их.

Напомним, в октябре агентство S&P объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Израиля на одну ступень с А+ до А с сохранением негативного прогноза.

Согласно обновленному прогнозу компании, в 2024 году экономический рост Израиля полностью остановится, а в 2025 году составит всего 2,5%. Дефицит госбюджета в 2024 году составит 9% вместо заявленных 6,6%, а в 2025 году – 6% вместо обещаемых 4%.