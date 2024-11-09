Израильтян, пострадавших в результате нападений в Амстердаме, признают жертвами теракта

Согласно сообщению Института национального страхования (Битуах леуми), болельщики "Маккаби Тель-Авив", пострадавшие в результате нападений в Нидерландах (или только присутствовавшие на месте происшествия), получат помощь по прибытии в Израиль и затем смогут подать прошение о признании их жертвами теракта.

Как сообщает издание "Калькалист", ссылаясь на адвоката Анат Гинзбург, нападения в Амстердаме, по сути, могут быть квалифицированы как акты враждебности, так что те, против кого они были направлены, приравниваются к жертвам аналогичных действий в Израиле.

Согласно статье Закона о компенсациях жертвам враждебных действий 1970 года, вред, полученный в результате акта враждебности, определяется как "травма от акта насилия, основной целью которого было причинение вреда лицу по причине его национально-этнического происхождения, при условии, что это связано с израильско-арабским конфликтом".

Первоначально основной целью компенсационных программ была защита израильских граждан и постоянных жителей. Но поскольку израильтяне нередко становились объектами террористических атак за пределами страны, то право на компенсацию получили и те, кто пережил нападение, находясь за рубежом.