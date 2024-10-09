Налоговое управление не разрешит бизнесам списывать расходы на Hummer

Согласно новому документу о позиции налогового управления, автомобили Hummer не признаются управлением в качестве рабочих автомобилей, даже если они оснащены грузовым кузовом.

Из 160 автомобилей этого бренда, импортированных в Израиль в 2024 году, 43% были куплены предпринимателями, заявившими, что покупают их для нужд бизнеса, и ожидавшими получения возврата НДС.

Согласно Налоговому управлению, в постановлениях об НДС Hummer в любом случае подпадает под определение легкового автомобиля, и имеет все признаки автомобиля для личного пользования, а не рабочего транспортного средства.