Полиция рапортует о снижении количества автоугонов, у "Итурана" другие данные

Согласно данным полиции Израиля, с января по сентябрь 2024 года в стране были угнаны около 14 тысяч автомобилей, на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время компания "Итуран", один из двух лидеров на рынке отслеживания автомобилей на случай угона, за первые девять месяцев 2024 года произошло практически столько же угонов, сколько и за аналогичный период 2023 года.

Компания сообщила о росте на 17% количества задержаний автоугонщиков, и предупредила о потенциале резкого роста угонов в четвертом квартале из-за дефицита, образовавшегося на рынке автозапчастей.

Компания Pointer сообщает о значительном росте попыток угона автомобилей, однако не указывает в своих данных о том, сколько из них были успешными.