Адвокат директора обанкротившегося хеджфонда Logicap: "Мой клиент страдает манией величия"

В начале текущей недели Галь Амиэль, директор небольшого израильского хеджевого фонда Logicap, разослал инвесторам письмо с извинениями, в котором сообщил, что проиграл на бирже все их деньги.

LogicCap, ранее представленная как "новаторский хедж-фонд в области торговли на фондовом рынке", специализировалась на алгоритмической торговле. Фонд работал по двум основным стратегиям: ежедневная алгоритмическая торговля и долгосрочные инвестиции. Несмотря на то, что в предыдущих отчетах фонд демонстрировал впечатляющую положительную доходность, в последние недели ситуация резко изменилась.

"К моему глубокому сожалению, у меня сегодня нет для вас хороших новостей. Я от всей души прошу прощения за то, что вынужден сообщить вам, что в рамках инвестиций, которые я сделал от вашего имени, я потерял все. Я изо всех сил пытался вернуть потери, но не смог", - говорится в разосланном инвесторам уведомлении.

Амиэль раскрыл своим инвесторам, что он борется с серьезными психиатрическими проблемами, а его адвокат подчеркнул, что его клиент страдает от маниакально-депрессивного психоза и мании величия, оказывавших влияние на его деловое суждение.