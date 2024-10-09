Toys'R'Us Israel закроет большую часть своих филиалов

Израильская франшиза сети магазинов игрушек Toys'R'Us намерена сократить число своих филиалов с 28 до 8-10 в связи с сокращением объемов продаж, сообщает портал ynet.

Большая часть филиалов будет преобразована в филиалы дисконтной сети "Красный Пират", принадлежащей той же материнской компании Hyper Toy.

Часть филиалов будет закрыта. В частности, уже закрылся филиал в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве и будет закрыт филиал в Тель-Авивском порту.