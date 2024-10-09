Месть за автопром: Китай вводит пошлины на европейские коньяки и бренди
время публикации: 09 октября 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 10:30
Министерство торговли КНР объявило о введении временной пошлины на коньяки и бренди европейских производителей в размере до 39%, которую импортеры должны будут вносить в качестве депозита до дальнейшего распоряжения.
Официально причиной ввода пошлины стало обвинение европейских производителей в демпинге и нечестной конкуренции с местными производителями.
В организации Spirits Europe отвергли обвинения в демпинге, назвав их необоснованными, и призвали к переговорам между Пекином и Брюсселем.
Очевидно, что пошлина на импорт бренди стала местью Пекина за введение Европейским союзом защитных пошлин на импорт китайских электромобилей, инициатором которых стала Франция, основной поставщик бренди в Китай.