Суд обязал компанию "Метрополин" оплатить такси пассажиру не пришедшего автобуса
время публикации: 09 сентября 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 07:12
Житель Раананы, 45 минут прождавший автобуса компании "Метрополин", который должен был доставить его в Тель-Авив, в итоге взял такси и заплатил за него 103 шекеля.
После этого он направил автобусной компании квитанцию об оплате с требованием вернуть ему деньги, однако получил отказ.
Как сообщает портал Ice, с этим отказом и с квитанцией об оплате такси мужчина подал иск в суд по мелким искам, который присудил истцу компенсацию в размере 500 шекелей.