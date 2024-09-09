Суд обязал компанию "Метрополин" оплатить такси пассажиру не пришедшего автобуса

Житель Раананы, 45 минут прождавший автобуса компании "Метрополин", который должен был доставить его в Тель-Авив, в итоге взял такси и заплатил за него 103 шекеля.

После этого он направил автобусной компании квитанцию об оплате с требованием вернуть ему деньги, однако получил отказ.

Как сообщает портал Ice, с этим отказом и с квитанцией об оплате такси мужчина подал иск в суд по мелким искам, который присудил истцу компенсацию в размере 500 шекелей.