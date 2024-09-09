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Экономика

Air Baltic вернется в Израиль с 17 сентября

время публикации: 09 сентября 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 07:03
Air Baltic вернется в Израиль с 17 сентября
Moshe Shai/Flash90

Латвийская авиакомпания Air Baltic, прекратившая летать в Израиль в начале августа из-за иранской угрозы, объявила, что вернется на израильское направление со вторника, 17 сентября.

Рейсы в Ригу будут осуществляться по воскресеньям, вторникам, средам и пятницам в 06:40, а рейсы из Риги – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 23:25.

Ранее также компания сообщила, что с конца марта 2025 года она начнет обслуживать маршрут из Израиля в Вильнюс.

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