Air Baltic вернется в Израиль с 17 сентября

Латвийская авиакомпания Air Baltic, прекратившая летать в Израиль в начале августа из-за иранской угрозы, объявила, что вернется на израильское направление со вторника, 17 сентября.

Рейсы в Ригу будут осуществляться по воскресеньям, вторникам, средам и пятницам в 06:40, а рейсы из Риги – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 23:25.

Ранее также компания сообщила, что с конца марта 2025 года она начнет обслуживать маршрут из Израиля в Вильнюс.