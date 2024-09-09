"Бейнлеуми" не принял платеж Сергея Адоньева адвокату, представлявшему его в иске против "Леуми"

Банк "Бейнлеуми" отклонил перевод на 100 тысяч шекелей, осуществленный бизнесменом Сергеем Адоньевым своему адвокату Шмуэлю Касуто, в связи с американскими санкциями.

Адоньев, входивший до войны в число 200 богатейших людей России, с 2018 года имеет израильское гражданство и жилую недвижимость в Герцлии-Питуах.

В 2023 году он, вместе с сыновьями, был включен США в санкционные списки по закону Магнитского. На момент введения санкций на его счете в банке "Леуми" находились 2,5 миллиона шекелей, и Касуто представлял его интересы в иске против "Леуми" с требованием разморозить эти активы.

В воскресенье, 8 сентября, Касуто подал иск против банка "Бейнлеуми" с требованием обязать банк пропустить транзакцию из банка "Леуми", чтобы он мог получить полагающийся ему гонорар.