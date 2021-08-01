В воскресенье, 1 августа, в Израиле начинается третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе, в том числе через сайт или мобильное приложение.

Решение о проведении третьего этапа массовой вакцинации было принято на фоне новой волны эпидемии и роста числа тяжелобольных, прежде всего среди пожилых. В настоящее время в больницах более 200 больных COVID-19 в тяжелом состоянии. При этом ежесуточно выявляется более 2000 новых зараженных.

В пятницу, 30 июля, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил на встрече с представителями больничных касс, что перед ними поставлена цель – ревакцинировать около полутора миллиона израильтян в возрасте 60 лет и старше в течение восьми-десяти дней. Предполагается, что для этого будет задействованы силы службы тыла. Ранее Беннет обратился к израильтянам старше 60 лет с просьбой сделать третью прививку, если с момента получения второй дозы прошло более пяти месяцев.

В настоящее время у Израиля всего 200 тысяч вакцин Pfizer, пригодных для использования. В ближайшее время ожидаются новые поставки.

Из более чем миллиона вакцин, срок годности которых истекал 31 июля, в итоге не удалось использовать около 80 тысяч доз (стоимостью 6 миллионов шекелей). При этом значительную часть вакцин с истекающим сроком годности в начале июля удалось поставить в Южную Корею в обмен на поставку новой партии за счет южнокорейской квоты в сентябре-октябре 2021 года.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 11 июля заявлял, что договорился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса. В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока изучают эффективность и необходимость бустерной дозы, решение о ревакцинации было принято израильским правительством на основе рекомендаций специалистов минздрава. По словам Беннета, третья доза вакцины будет защищать целевую аудиторию от тяжелого протекания болезни. Это также позволит избежать локдауна.

Профессор Эран Сигал из Института Вейцмана в Реховоте, являющийся членом экспертного совета, консультирующего минздрав, заявил накануне, что эпидемиологическая ситуация в стране свидетельствует о новой волне коронавирусной инфекции, которую следует "погасить" прежде, чем больницы перестанут справляться с нагрузкой. Сигал заметил, что проведение ревакцинации среди граждан в возрасте 60 лет и старше на данном этапе необходимо. При этом он сказал, что не менее важно разработать план действий для ситуации, в которой вакцины против коронавируса окажутся неэффективны.

По данным минздрава Израиля на вечер 31 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5784466 человек (около 62% населения страны, более 84% взрослого населения), вторую дозу – 5374273 человек (около 58% населения страны, более 79% взрослого населения). Третью дозу пока получили лишь несколько человек, включая президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль, бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супругу Сару.