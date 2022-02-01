Коронавирус в мире: 378 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 1 февраля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5692061 человек (+10317 за сутки), около 378 млн заразились, более 73 млн инфицированы в настоящее время, более 299 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 910104 умерших
Бразилия – 627365
Индия – 496268
Россия – 331349 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 306091
Перу – 205834
Великобритания – 155698
Италия – 146498
Индонезия – 144320
Колумбия – 134300
Иран – 132454
Франция – 130931
Аргентина – 121273
Германия – 118527
Польша – 105194
Украина – 100203
ЮАР – 95093
Испания – 93225
Турция – 87416
Румыния – 60025
Филиппины – 54003
В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6108
Румыния – 3153
Бразилия – 2919
Польша – 2784
США – 2724
Аргентина – 2645
Колумбия – 2596
Италия – 2429
Мексика – 2335
Украина – 2313
Великобритания – 2275
Россия – 2269
Франция – 1999
Испания – 1993
ЮАР – 1572
Иран – 1546
Германия – 1408
Турция – 1019
Больше всего заразившихся (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 76 млн человек
Индии – 41 млн
Бразилии – 25 млн
Франции – 19 млн
Великобритании – 16 млн
России – 12 млн
Турции – 12 млн
Италии – 11 млн
Испании – 10 млн
Германии – 10 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 4 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Канаде – 3 млн
Чехии – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Израиле – 3 млн
Японии – 3 млн
Португалии – 3 млн
Австралии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2900576 израильтян, 8805 из них умерли. Относительная смертность: 944 на 1 млн (88-е место в мире).
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