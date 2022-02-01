Коронавирус в мире: 378 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 1 февраля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5692061 человек (+10317 за сутки), около 378 млн заразились, более 73 млн инфицированы в настоящее время, более 299 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 910104 умерших

Бразилия – 627365

Индия – 496268

Россия – 331349 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 306091

Перу – 205834

Великобритания – 155698

Италия – 146498

Индонезия – 144320

Колумбия – 134300

Иран – 132454

Франция – 130931

Аргентина – 121273

Германия – 118527

Польша – 105194

Украина – 100203

ЮАР – 95093

Испания – 93225

Турция – 87416

Румыния – 60025

Филиппины – 54003



В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6108

Румыния – 3153

Бразилия – 2919

Польша – 2784

США – 2724

Аргентина – 2645

Колумбия – 2596

Италия – 2429

Мексика – 2335

Украина – 2313

Великобритания – 2275

Россия – 2269

Франция – 1999

Испания – 1993

ЮАР – 1572

Иран – 1546

Германия – 1408

Турция – 1019



Больше всего заразившихся (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 76 млн человек

Индии – 41 млн

Бразилии – 25 млн

Франции – 19 млн

Великобритании – 16 млн

России – 12 млн

Турции – 12 млн

Италии – 11 млн

Испании – 10 млн

Германии – 10 млн

Аргентине – 8 млн

Иране – 6 млн

Колумбии – 6 млн

Мексике – 5 млн

Польше – 5 млн

Индонезии – 4 млн

Нидерландах – 4 млн

Украине – 4 млн

ЮАР – 4 млн

Филиппинах – 4 млн

Перу – 3 млн

Бельгии – 3 млн

Канаде – 3 млн

Чехии – 3 млн

Малайзии – 3 млн

Израиле – 3 млн

Японии – 3 млн

Португалии – 3 млн

Австралии – 3 млн

