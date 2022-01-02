Минздрав утвердил к применению лекарство Molnupiravir против коронавируса, в Израиль скоро прибудет первая партия

Министерство здравоохранения Израиля утвердило к применению препарат Molnupiravir, разработанный фармацевтической компанией MSD (Merck) совместно с Ridgeback Biotherapeutics для лечения взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, включая штамм "омикрон".

Согласно исследованиям, препарат на 30% снижает вероятность смерти от коронавируса.

Минздрав Израиля и MSD подписали соглашение о покупке препарата. Министерство здравоохранения сообщает, что первая партия прибудет в ближайшие дни.

23 декабря препарат был утвержден к применению Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA).

В разрешении FDA указывается, что разрешение выдано только для использования в экстренных случаях для лучения взрослых пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или умеренной форме, но при этом существует высокая вероятность "скатывания" болезни в тяжелую форму.

Molnupiravir не разрешается использовать для детей и подростков младше 18 лет, так как препарат может негативно отразиться на росте костей и хрящей.

Препарат может использоваться для лечения в амбулаторных условиях, курс рассчитан на пять дней. Начинать применение препарата следует в первые 3-5 дней после появления симптомов.