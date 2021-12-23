FDA разрешило к использованию препарат компании Merck для амбулаторного лечения коронавируса

В четверг, 23 декабря, Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Molnupiravir, разработанный фармацевтической компанией Merck совместно с Ridgeback Biotherapeutics, для лечения взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, включая штамм "омикрон".

Сайт AXIOS отмечает, что разрешение было дано, несмотря на сомнения в эффективности и безопасности препарата.

В разрешении FDA указывается, что разрешение выдано только для использования в экстренных случаях для лучения взрослых пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или умеренной форме, но при этом существует высокая вероятность "скатывания" болезни в тяжелую форму.

Molnupiravir не разрешается использовать для детей и подростков младше 18 лет, так как препарат может негативно отразиться на росте костей и хрящей.

Препарат может использоваться для лечения в амбулаторных условиях, курс рассчитан на пять дней.

Агентство Reuters отмечает, что в ходе клинических испытаний при применении препарата на ранней стадии заболевания лицами, входящими в "группы риска", количество смертей и госпитализаций снизилось на 30%.

Днем ранее FDA одобрило применение препарата Paxlovid компании Pfizer, который в ходе клинических испытаний продемонстрировал 90-процентную эффективность для предотвращения госпитализации и смертей у пациентов "из групп риска".