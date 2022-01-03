"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 38 тысяч зараженных, только 0,3% из них в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 3 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1399630 зараженных (+7486 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 3 января и 2 января; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 6562 зараженных).

В настоящий момент заражены 37675 человек (+5717 за сутки).

8244 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1353711 выздоровели после заражения коронавирусом (+1769 за сутки).

За последние сутки проведены 144763 тестов. В 4,83% случаев выявлялся коронавирус.

203 заболевших в больницах (+3 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 110 пациентов (0 за неделю; 0,3% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 45 (0) из них в критическом состоянии, 35 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,88 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 8% – старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 32/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 34, привитых давно (более полугода) – 6, полностью привитых – 19. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более полугода. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

По данным минздрава Израиля на 3 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6576493 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5929599 человек (64% населения страны). 4262854 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 72%, 20-29 – 69%, 16-19 – 67%, 12-15 – 59%, 5-11 – 8% (первую прививку получили 19% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

"Оранжевые" города: Нетания, Кирьят-Моцкин, Иерусалим, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Яаков, Нагария, Кирьят-Шмона, Хайфа, Афула, Кирьят-Бялик, Шфарам, Лод, Димона, Кирьят-Ям, .

"Желтыми" признаны: Рахат, Ашдод, Кирьят-Гат, Тайбэ, Хадера, Тамра, Беэр-Шева, Акко, Ашкелон, Рамле, Кирьят-Ата, Хадера, Нетивот, Бейтар-Илит, Офаким, Явне, Бака аль-Гарбия, Цфат, Кирьят-Малахи, Кафр Манда, Пардес-Хана, Ноф а-Галиль, Маалот-Таршиха, Эйлат, Умм эль-Фахм, Бней-Брак, Модиин-Илит, Мрар.

"Зеленые" города: Сдерот, Сахнин, Кафр Касем, Арад, Эльад, Тира.

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В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации. Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос. При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран: с 17 декабря изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" с 30 декабря считаются следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, ЮАР, Венгрия, Танзания, Нигерия, Испания, Португалия, Франция, Канада, Швейцария, Турция, Мексика.