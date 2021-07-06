Израиль передаст Южной Корее 700 тысяч доз вакцины Pfizer с возвратом осенью
В ночь на вторник, 6 июля, канцелярия главы правительства Израиля объявила о достижении соглашения с Южной Кореей о незамедлительной передаче в эту страну 700 тысяч доз вакцины Pfizer против коронавируса.
В свою очередь, Южная Корея обязалась вернуть Израилю такое же количество доз вакцины Pfizer из будущего заказа в сентябре-октябре 2021 года.
Компания Pfizer была уведомлена о достижении этого соглашения.
Ранее Израиль планировал на схожих условиях передать 1,2 млн вакцин Pfizer, срок годности которых истекает в конце июля, Палестинской автономии. Однако власти ПА отказались от такой сделки.
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