Коронавирус в Израиле: заражены менее 5000 человек, за сутки умерли восемь больных COVID-19

Утром в среду, 7 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 835104 (+282 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 4888 человек (-154).

823955 (+428) выздоровели после коронавируса.

6261 (+8) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 59793 тестов. В 0,5% случаев выявлялся коронавирус.

481 (-9) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 309 (-10) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 187 (-8) из них в критическом состоянии, 157 (-18) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,79 (в последнюю неделю растет).

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. По состоянию на 7 апреля, в Израиле нет ни одного относительно крупного города, который имел бы статус "красного" или "оранжевого". Три "желтых" города – Рахат, Тайбэ, Нетивот. Среди "зеленых" почти все города: Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Арад, Ариэль, Тира, Тамра, Нацерет, Цфат, Рамле, Иерусалим, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на 7 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5286023 человек (около 8 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4878839 человек (около 16 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы около 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 57% израильтян, около 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 98% граждан, вакцинированы двумя дозами 92%, в категории 80-89 – 95%/91%, 70-79 – 97%/94%, 60-69% – 89%/85%, 50-59 – 88%/82%, 40-49 – 83%/77%, 30-39 – 78%/71%, 20-29 – 74%/66%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/18%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

ОСЛАБЛЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР

С 7 апреля вступают новые правила въезда в Израиль для иностранцев. В частности, облегчены правила въезда в страну привитых или переболевших близких родственников израильтян. Все желающие въехать в Израиль иностранцы, в том числе привитые и переболевшие, должны предварительно получить разрешение от Управления регистрации населения или МИДа. Также необходимо предъявить страховой полис, включающий в себя лечение от коронавируса. Въезд в Израиль разрешается только после предъявления отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов. Подробности

Вечером 6 апреля сайт N12/"Мако" сообщил, что министерство здравоохранения Израиля установило крайний срок отмены требования о ношении защитных масок на открытом воздухе – 18 апреля. В публикации говорится, что, исходя из эпидемиологической ситуации, минздрав был готов дать разрешение на отмену ношения масок на улице уже на следующей неделе. Но специалисты рекомендуют перестраховаться, чтобы празднование Дня Независимости (14-15 апреля) не привело к новой вспышке эпидемии.

Кроме того, минздрав планирует разрешить увеличить допустимое количество людей во время собраний на открытом воздухе – с 50 до 100. В помещениях будет установлено ограничение – не более 20 человек.