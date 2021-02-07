Коронавирус в Израиле: более 71 тыс. зараженных, 326 умерших от COVID-19 за неделю

В воскресенье, 7 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 6 февраля затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Хотя в стране проводится массовая вакцинация против коронавируса и почти четверть населения страны получила обе дозы вакцины, прирост новых заразившихся и число зараженных почти не сократились за последнюю неделю, немного снизилась смертность, но почти неизменным остается число госпитализированных больных, в том числе в тяжелом и критическом состоянии.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 685583 заразившихся (+44939 за неделю; прирост лишь на 1% меньше, чем за позапрошлую неделю; в среднем в сутки выявлялись 6400 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 71138 человек (-888 за неделю).

609374 (+45501 за неделю) выздоровели после коронавируса.

5071 заболевших COVID-19 умерли (+326 за неделю, по сравнению с позапрошлой неделей смертность сократилась на 18%).

1786 (-28 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1110 (-52) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 383 (0) из них в критическом состоянии, 302 (+4) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 28852 тестов. В 9,4% случаев выявлялся коронавирус.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; Более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 79 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 109 как "оранжевые", среди "зеленых" нет крупных городов. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 7 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3426415 человек (около 21 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2015108 человек (около 21 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 90% граждан, вакцинированы двумя дозами 79%, в категории 80-89 – 87%/78%, 70-79 – 94%/85%, 60-69% – 77%/67%, 50-59 – 69%/43%, 40-49 – 58%/24%, 30-39 – 38%/14%, 20-29 – 30%/9%, моложе 20 (но не младше 16) – 10%/1%.

Отметим, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы.

Израиль перестал быть мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. На первом месте в мире по этому показателю Объединенные Арабские Эмираты.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: ОАЭ, Израиль, Великобритания, США, Мальта, Сербия, Швейцария, Польша, Испания, Италия.

С 7 часов утра в воскресенье, 7 февраля, в соответствии с решением правительства Израиля, снимается режим "жесткого карантина", однако многие ограничения остаются в силе.

Отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Таким образом, граждане Израиля могут свободно путешествовать по стране. Отныне никому не запрещено отдыхать на морском побережье. Открыты национальные парки и заповедники.

Открыты парикмахерские и салоны красоты.

Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме.

Открываются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновляют работу циммеры. Однако принимать они могут только членов семьи, проживающих под одной крышей.

Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Все граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски, выходя из дома. Обязательным является соблюдение социальной дистанции (2 метра).

Система образования

Вечером 6 февраля правительство утвердило телефонным голосованием предложение о продлении закрытия школ и детских садов до 9 февраля.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения намерено предложить возобновить занятия в детских садах и начальных классах только в городах с низким уровнем заболеваемости. Не исключено, что на повестке дня заседания будут и иные предложения.

Пока закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он пока не может вернуться обратно.

Сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Бизнесы

Магазины, за исключением продовольственных и продающих предметы первой необходимости, пока не могут вести прием посетителей.

Закрыты гостиницы (за исключением циммеров).

Не работают спортзалы и бассейны.

Общепит

Общественный транспорт

С 7 февраля количество автобусов на линиях увеличено до 75% от обычного числа. Также увеличено количество автобусов на особо востребованных маршрутах. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление пассажиров в салоне автобуса.

Допустимая вместимость городского транспорта увеличена до 49 человек, междугороднего транспорта – до 45 человек. Эта квота не распространяется на людей, передвигающихся в инвалидном кресле, и занимающих в общественном транспорте специально отведенные для них места.

Религиозные обряды

До 7 февраля в одном помещении могли находиться не более пяти человек, что исключало миньян. На открытом воздухе могли собираться до 10 человек. Эти ограничения повсеместно нарушались.

Изменения в ограничениях религиозных обрядов уточняются.

Полеты за границу

5 февраля,кабинет министров одобрил прекращение авиасообщения до 20 февраля. Подробности

Информация о возможностях прилета и вылета уточняется.