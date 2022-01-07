ВОЗ заявила, что "омикрон" не будет последним штаммом коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса "омикрон" не будет последним, сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил на брифинге представителей ВОЗ в Женеве, что при нынешних темпах вакцинации против COVID-19 и неравномерном распределении вакцин до середины 2022 года более 100 государств не смогут привить 70% своего населения. При этом в некоторых странах люди получают бустерные дозы вакцины, тогда как миллиарды остаются незащищенными. По словам Гебрейесуса, главной причиной появления новых штаммов является несправедливое распределение вакцин.

Его коллеги, отвечая на вопросы журналистов, выразили сомнение в том, что "омикрон" будет последним штаммом.

"Как и предыдущие варианты, "омикрон" приводит к госпитализации людей и к смертельным исходам. На самом деле, цунами случаев заражения настолько мощно и движется с такой скоростью, что приводит к перенапряжению систем здравоохранения во всем мире", – заявил Тедрос Гебрейесус.