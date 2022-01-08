"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: число зараженных превысило 100 тысяч, около 450 из них в больницах

Вечером в субботу, 8 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1483175 зараженных (+10109 за период с полуночи).

В настоящий момент заражены 106107 человек.

8259 заболевших COVID-19 умерли.

1368614 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 214655 тестов. В 9,48% случаев выявлялся коронавирус.

448 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 172 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 63 из них в критическом состоянии, 49 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,96.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 66% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 37/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 9/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 3/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 39, привитых давно (более полугода) – 9, полностью привитых – 38. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 7 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6613437 человек (71% населения страны), вторую дозу – 5955873 человек (64% населения страны). 4309141 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 72%, 20-29 – 69%, 16-19 – 67%, 12-15 – 59%, 5-11 – 10% (первую прививку получили 21% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 7 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Гиватаим, Нес-Циона, Маале-Адумим, Модиин, Йехуд, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Ариэль, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Тверия, Нацерет, Кфар-Саба, Раанана, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рош а-Айн, Пардес-Хана, Кармиэль, Холон, Беэр-Яаков, Нетания, Явне, Ришон ле-Цион, Иерусалим, Бат-Ям, Ноф а-Галиль, Реховот, Кирьят-Шмона, Шфарам, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата, Маалот-Таршиха, Рамле, Лод, Хайфа, Нетивот, Бейтар-Илит, Хадера, Офаким, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Беэр-Шева, Акко, Мрар, Эйлат.

"Желтыми" признаны: Умм эль-Фахм, Кафр Касем, Арад, Сахнин, Рахат, Тайбэ, Кафр Манда.

"Зеленых" городов нет.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

С воскресенья, 9 января, в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения будут распространяться общие карантинные меры.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 30 декабря вступили в силу обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса, которые касаются всех жителей страны старше пяти лет. Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут. В случае отрицательного теста, привитые и переболевшие освобождаются от необходимости соблюдать карантин. При положительном результате экспресс-теста необходимо сделать PCR-тест. В случае отрицательного результата - привитые и переболевшие освобождаются от карантина. В случае положительного результата PCR-теста необходимо соблюдать карантин в течение 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Непривитым израильтянам после контакта с зараженным необходимо сделать PCR-тест. При получении отрицательного результата - срока карантина составляет 7 дней и завершить режим самоизоляции можно после получения отрицательного результата PCR-теста. В случае, положительного результата PCR-тест, сделанного после контакта, срок карантина составляет 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Привитые или переболевшие израильтяне, ухаживающие за больным ребенком младше 12 лет или взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, должны соблюдать карантин до выздоровления больного. В последний день карантина человека, за которым осуществляется уход, необходимо пройти PCR-тест. Непривитые израильтяне после выздоровления ребенка или взрослого, за которым они ухаживали, должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Этот срок можно сократить, сделав PCR-тест на седьмой день самоизоляции. Тесты на антиген, проводимые после контакта с заразившимся, будут проводиться бесплатно.

С 7 января отменен список "красных" стран, куда выезд был возможен только по разрешению комиссии по особым случаям.

С 4 января привитые или переболевшие коронавирусом израильтяне, прилетающие в страну должны будут находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных". Турист должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.