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NEWSru.co.il :: Здоровье9 января 2022 г., 11:50

В Израиль доставлена первая партия препарата Molnupiravir против коронавируса

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В Израиль доставлена первая партия препарата Molnupiravir против коронавируса

В воскресенье, 9 января, в Израиль были доставлены первые пять тысяч доз препарата Molnupiravir, разработанного фармацевтической компанией MSD (Merck) совместно с Ridgeback Biotherapeutics для лечения взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, включая штамм "омикрон".

Согласно исследованиям, препарат на 30% снижает вероятность смерти от коронавируса.

23 декабря препарат был утвержден к применению Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA).


В разрешении FDA указывается, что разрешение выдано только для использования в экстренных случаях для лечения взрослых пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или умеренной форме, но при этом существует высокая вероятность "скатывания" болезни в тяжелую форму.

Molnupiravir не разрешается использовать для детей и подростков младше 18 лет, так как препарат может негативно отразиться на росте костей и хрящей.

Препарат может использоваться для лечения в амбулаторных условиях, курс рассчитан на пять дней. Начинать применение препарата следует в первые 3-5 дней после появления симптомов.

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