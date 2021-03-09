СМИ: пожилые русскоязычные израильтяне менее активно, чем "средний израильтянин", прививаются от коронавируса

Журналистка Мейталь Ясур Бейт-Ор (газета "Исраэль а-Йом") продолжает публикации статей, посвященных процессу массовой вакцинации против коронавируса в Израиле.

Согласно публикуемым данным, на конец февраля 2021 года в среднем по Израилю первую прививку Pfizer против коронавируса получили 84% израильтян в возрастной категории 61+.

В то же время, как отмечает журналистка, только 76% русскоязычных израильтян в той же возрастной категории сделали первую прививку.

По мнению автора публикации, главные причины отставания темпов вакцинации среди русскоязычных израильтян: недоверие к властям и влияние российских СМИ, распространяющих негативные сведения о вакцине Pfizer и позитивные сведения про российскую вакцину "Спутник V".

При этом в статье не называется еще одна причина: недостаточное освещение министерством здравоохранения сведений о необходимости вакцинации в русскоязычных СМИ. Такого рода реклама идет на государственной радиостанции РЭКА, в меньшей степени – на 9-м канале, а в интернет-СМИ ее очень мало. При этом минздрав занимается пропагандой необходимости вакцинации в социальных сетях, не заботясь о многочисленных негативных комментариях под такими публикациями.

Попытки ряда депутатов Кнессета изменить ситуацию с государственной рекламой в СМИ пока успехом не увенчались.