Иерусалим:
8 - 19°
Тель-Авив:
11 - 21°
Эйлат:
14 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье9 марта 2021 г., 14:57

СМИ: пожилые русскоязычные израильтяне менее активно, чем "средний израильтянин", прививаются от коронавируса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: пожилые русскоязычные израильтяне менее активно, чем "средний израильтянин", прививаются от коронавируса

Журналистка Мейталь Ясур Бейт-Ор (газета "Исраэль а-Йом") продолжает публикации статей, посвященных процессу массовой вакцинации против коронавируса в Израиле.

Согласно публикуемым данным, на конец февраля 2021 года в среднем по Израилю первую прививку Pfizer против коронавируса получили 84% израильтян в возрастной категории 61+.

В то же время, как отмечает журналистка, только 76% русскоязычных израильтян в той же возрастной категории сделали первую прививку.


По мнению автора публикации, главные причины отставания темпов вакцинации среди русскоязычных израильтян: недоверие к властям и влияние российских СМИ, распространяющих негативные сведения о вакцине Pfizer и позитивные сведения про российскую вакцину "Спутник V".

При этом в статье не называется еще одна причина: недостаточное освещение министерством здравоохранения сведений о необходимости вакцинации в русскоязычных СМИ. Такого рода реклама идет на государственной радиостанции РЭКА, в меньшей степени – на 9-м канале, а в интернет-СМИ ее очень мало. При этом минздрав занимается пропагандой необходимости вакцинации в социальных сетях, не заботясь о многочисленных негативных комментариях под такими публикациями.

Попытки ряда депутатов Кнессета изменить ситуацию с государственной рекламой в СМИ пока успехом не увенчались.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 марта 2021
Вакцинация против коронавируса: более 58% взрослых израильтян привиты полностью, Израиль остается мировым лидером
// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 марта 2021
Коронавирус в Израиле: около 39 тысяч зараженных, за сутки 23 больных COVID-19 умерли
// NEWSru.co.il // Здоровье // 05 марта 2021
Минздрав Израиля: более половины арабов 16-19 лет не получили ни одной прививки против коронавируса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 марта 2021
Русскоязычный фейк о вакцинации в социальных сетях: ответ МАДА
// NEWSru.co.il // Здоровье // 22 февраля 2021
Ответы профессора Беркуна на вопросы читателей NEWSru.co.il о вакцинации против коронавируса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2021
Развозов: "Необходимо более широко освещать тему вакцинации в СМИ на русском языке"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:57 СМИ: пожилые русскоязычные израильтяне менее активно, чем "средний израильтянин", прививаются от коронавируса
14:19 Владислава Фичковская: "Мой путь волонтера начинался с трагедии"
13:05 Представитель EMA сравнила утверждение "Спутник V" с "русской рулеткой", создатели вакцины требуют извинений
13:04 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 1800 заразившихся, 13 больных умерли
11:28 Коронавирусный штаб в России: за сутки выявлены менее 10 тысяч заразившихся, 336 больных умерли
10:51 Коронавирус в Израиле: 41 "красный" населенный пункт, 76 – "зеленых"
10:36 Вакцинация против коронавируса: более 58% взрослых израильтян привиты полностью, Израиль остается мировым лидером
10:28 Коронавирус в Израиле: около 39 тысяч зараженных, за сутки 23 больных COVID-19 умерли
08:44 Украина: за сутки выявлены около 3300 зараженных коронавирусом, 76 больных умерли
06:58 Коронавирус в мире: около 118 млн заразились, более 2,6 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...