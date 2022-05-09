Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье9 мая 2022 г., 12:52

Интерны угрожают забастовкой в случае отказа от сокращения смен

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Интерны угрожают забастовкой в случае отказа от сокращения смен

Более 450 израильских интернов, стажеров и студентов медицинских факультетов подписали петицию с требованием сократить дежурства в больницах с 26 до 18 часов до 1 июня.

В противном случае организация "Миршам", представляющая "врачей-интернов", намерена с 1 июня объявить забастовочные санкции в больницах и на медицинских факультетах.

Напомним, министр экономики Орны Барбивай распорядилась с 1 апреля сократить дежурства с 26 до 18 часов. Однако после обращений в суды со стороны больничной кассы "Клалит" это решение было заморожено. В настоящий момент продолжаются переговоры между канцелярией главы правительства, минздравом и больничными кассами.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 15 декабря 2021
Сокращение стажировки и субсидирование учебы за границей: комиссия минздрава представила рекомендации по преодолению дефицита врачей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:52 Интерны угрожают забастовкой в случае отказа от сокращения смен
12:41 Шарон Эльрои-Прайс: в Израиле нет эпидемии сальмонеллеза, связанной с продукцией "Штрауса"
11:39 Профессор Зарка возвращается на должность гендиректора больницы "Зив"
09:59 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 17 тыс. зараженных, 130 в тяжелом состоянии, индекс заражаемости снова растет
06:49 Коронавирус в мире: более 517 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
12:25 С 20 мая отменяются обязательные ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль
09:58 Спад эпидемии коронавируса в Израиле: более 16 тыс. зараженных, около 130 в тяжелом состоянии
07:38 Коронавирус в мире: более 517 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
05:37 Коронавирус в мире: более 516 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
17:30 Спад эпидемии коронавируса в Израиле: менее 18 тыс. зараженных, около 130 в тяжелом состоянии
Загрузка...