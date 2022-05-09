Интерны угрожают забастовкой в случае отказа от сокращения смен

Более 450 израильских интернов, стажеров и студентов медицинских факультетов подписали петицию с требованием сократить дежурства в больницах с 26 до 18 часов до 1 июня.

В противном случае организация "Миршам", представляющая "врачей-интернов", намерена с 1 июня объявить забастовочные санкции в больницах и на медицинских факультетах.

Напомним, министр экономики Орны Барбивай распорядилась с 1 апреля сократить дежурства с 26 до 18 часов. Однако после обращений в суды со стороны больничной кассы "Клалит" это решение было заморожено. В настоящий момент продолжаются переговоры между канцелярией главы правительства, минздравом и больничными кассами.