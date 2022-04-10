Компания Nutrazen отзывает снеки "Гранола кранчи им эгозим ве-шкедим" из-за следов не указанного на упаковке аллергена

Компания Nutrazen ("Нутра Дзен") объявила об отзыве с прилавков магазинов снеков "Гранола кранчи им эгозим ве-шкедим" весом 300 граммов.

В ходе рутинной проверки, проведенной министерством здравоохранения, в продукте были найдены следы грецкого ореха, который не содержится в рецептуре и не указан в списке аллергенов на упаковке.

Возврату подлежат упаковки с датой производства 14 октября 2021 года. Для возврата следует обратиться в компанию по телефону 1-800-690-690 или по электронной почте: [email protected]