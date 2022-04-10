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NEWSru.co.il :: Здоровье10 апреля 2022 г., 14:04

Минздрав Израиля возвращает двух врачей из Украины "в связи с их неадекватным поведением"

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Минздрав Израиля возвращает двух врачей из Украины "в связи с их неадекватным поведением"

В воскресенье, 10 апреля, пресс-служба министерства здравоохранения Израиля сообщила, что гендиректор минздрава Нахман Аш получил вчера сообщение от главы делегации "Кохав Меир" в Украине о решении вернуть в Израиль двух врачей "в связи с их неадекватным поведением".

Сообщается, что один из врачей является сотрудником больницы РАМБАМ в Хайфе, второй из Медицинского центра Западной Галилеи в Нагарии,

Генеральный директор министерства попросил директоров больниц провести разбирательство по поводу этих врачей.


Как сообщалось ранее, 3 апреля произошла "пересменка" персонала израильского полевого госпиталя, который с 21 марта работает в населенном пункте Мостиска Львовской области. В госпиталь приехали новые врачи и вспомогательный персонал, а первый состав миссии улетел домой.

Мостиска находится недалеко от украинско-польской границы (в 66 км к западу от Львова), через этот населенный пункт проходит автотрасса Пшемысль-Львов-Киев.

Полевой госпиталь включает отделение неотложной помощи, родильное отделение, больничные палаты для мужчин, женщин и детей. Также в госпитале работают лаборатории и рентгеновский кабинет. Для анализа используется система удаленного доступа к технологиям больницы "Шиба".

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