Коронавирусный "светофор" в Израиле: Иерусалим снова стал "желтым"

По состоянию на 10 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" не присвоен ни одному городу с населением более 20 тысяч человек.

"Оранжевый" город один: Рамат а-Шарон.

"Желтыми" признаны: Офаким, Мрар, Тверия, Бейт-Шемеш, Рош а-Айн, Бейтар-Илит, Иерусалим.

"Зеленые" города – Сдерот, Явне, Холон, Модиин, Модиин-Илит, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Сдерот, Гиватаим, Умм эль-Фахм, Кирьят-Ата, Акко, Бака аль-Гарбия, Рахат, Кирьят-Ям, Лод, Эльад, Тайбэ, Димона, Нацерет, Нетивот, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Кирьят-Гат, Арад, Цфат, Кафр Кана, Маале-Адумим, Эйлат, Од а-Шарон, Кирьят-Малахи, Йехуд, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Афула, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нес-Циона, Беэр-Шева, Бат-Ям, Бней-Брак, Ариэль,Ашкелон, Ашдод, Нагария, Нетания, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Герцлия, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Ришон ле-Цион, Йехуд, Кфар-Саба, Рамат-Ган, Кирьят-Оно.

После начала учебного года была введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводили удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса. В настоящее время это ограничение перестало быть актуальным.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.