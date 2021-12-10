Украина: за сутки выявлено более 11300 заразившихся коронавирусом, 442 больных COVID-19 умерли
10 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 90343 человека (+442 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3543684 (+11327 за сутки).
3158426 (+24456 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,0 млн украинцев (33%). Вторую дозу получили 12,3 млн украинцев (29%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 10 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 269 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 269 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам