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NEWSru.co.il :: Здоровье10 декабря 2021 г., 08:20

Украина: за сутки выявлено более 11300 заразившихся коронавирусом, 442 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 11300 заразившихся коронавирусом, 442 больных COVID-19 умерли

10 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 90343 человека (+442 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3543684 (+11327 за сутки).

3158426 (+24456 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,0 млн украинцев (33%). Вторую дозу получили 12,3 млн украинцев (29%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 10 декабря 2021
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