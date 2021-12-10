Минздрав: за сутки в Израиле выявлено еще 14 случаев заражения штаммом "омикрон"

Минздрав сообщил, что, по состоянию на 10 декабря, в Израиле подтверждено 35 случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Из них 14 случаев выявлено за последние сутки.

Существует вероятность, что "омикроном" заражены еще 52 человека, которые пока не получили результаты тестов. Из 35 человек, зараженных "омикроном", 10 не были вакцинированы вообще или вакцинированы не полностью, 25 – вакцинированы двумя дозами вакцины и "бустерной" прививкой. Эти данные приводит "Исраэль а-Йом".

Среди этих 35 человек и тех 52, кто еще не получил результаты тестов, однако, предположительно, заражен "омикроном", симптомы наблюдаются у 31 человека, 41 – переносит заболевание бессимптомно, 15 находятся в процессе обследования.

Напомним, ранее исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме предупредили, что в Израиле началась пятая волна эпидемии коронавируса. Ученые призвали правительство сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение штамма "омикрон" до получения исчерпывающей информации об этом варианте коронавируса.