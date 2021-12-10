Исследователи из Еврейского университета: началась пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме предупреждают, что в Израиле началась пятая волна эпидемии коронавируса. Ученые призывают правительство сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение штамма "омикрон" до получения исчерпывающей информации об этом варианте коронавируса, передает радиостанция "Кан Бет".

Соответствующий документ был передан в пятницу, 10 декабря, премьер-министру Нафтали Беннету, министру здравоохранения Ницану Горовицу, главе службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс, а также в Управление национальной безопасности.

В этом документе отмечается, что в последнее время наблюдается рост числа зараженных коронавирусом во всех секторах и во всех возрастных группах.

В то же время, исследователи из Еврейского университета не дают однозначного ответа на вопрос: что стало причиной начала пятой волны эпидемии. По их мнению, речь идет о комплексе причин: 1) общем снижении иммунитета по мере того, как сокращается число людей, которым прививка была сделана менее полугода назад, 2) росте числа заражений в молодых семьях (где уровень вакцинации ниже, чем в среднем по стране), 3) росте числа заражений в образовательных учреждениях.

Авторы отчета рекомендуют правительству сохранить ограничения на въезд в Израиль. Кроме того, рекомендуется усилить контроль за соблюдением "зеленого стандарта" и ношением масок в закрытых помещениях, а также активизировать пропаганду вакцинации.