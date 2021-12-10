Израиль закупит 30 тысяч доз лекарств от COVID-19

В ближайшие дни Израиль подпишет договор на поставку нескольких десятков тысяч доз лекарств от коронавируса COVID-19 с поставкой в первом квартале 2022 года, сообщает радиостанция "Кан Бет".

В последние дни глава правительства Нафтали Беннет проводит консультации со специалистами министерств здравоохранения и финансов, чтобы определить объемы закупки. Согласно "Кан Бет", в минздраве настаивают на 30 тысячах доз лекарства.

На текущий момент американское федеральное агентство по контролю над лекарствами и продуктами питания FDA выдало экстренное разрешения на применение препарата компании Merck. В ближайшие дни ожидается выдача такого же разрешения препарату компании Pfizer.

Стоимость препарата Paxlovid компании Pfizer составляет 700 долларов за дозу. Ранее сообщалось, что Израиль зарезервировал 10 тысяч доз, однако официального договора подписано не было. Стоимость препарата Molnupiravir компании Merck в контракте с США установлена на 712 долларах за дозу.

Коронавирус в Израиле. Статистика

Утром в пятницу, 10 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1349134 зараженных (+648 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 10 и 9 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 589 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 5942 человек (-29 за сутки).

8210 (0 за сутки) заболевших COVID-19 умерли. Двое суток не сообщается об умерших среди зараженных коронавирусом в Израиле.

Если исходить из данных минздрава, то 1334982 (+677 за сутки) выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 99841 тестов. В 0,65% случаев выявлялся коронавирус.

136 заболевших в больницах (+2 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 93 (-3 за сутки; примерно 1,6% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 64 (+2) из них в критическом состоянии, 55 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,10.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 64% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 3% – старше 60 лет. При этом 65% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 10 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6396361 человек (69% населения страны), вторую дозу – 5788048 человек (62% населения страны). 4116855 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, пока этот процесс идет медленно.

В возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 76% граждан, в категории 80-89 – 85%, 70-79 – 88%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 76%, 30-39 – 70%, 20-29 – 67%, 16-19 – 65%, 12-15 – 59%, 5-11 – менее 1% (первую прививку получили около 8% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан, получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

В минздраве опасаются, что нежелание многих граждан ревакцинироваться после того, как со времени второй прививки прошло полгода и более, неминуемо приведет к новой волне эпидемии.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 10 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" не присвоен ни одному городу с населением более 20 тысяч человек.

"Оранжевый" город один: Рамат а-Шарон.

"Желтыми" признаны: Офаким, Мрар, Тверия, Бейт-Шемеш, Рош а-Айн, Бейтар-Илит, Иерусалим.

"Зеленые" города – Сдерот, Явне, Холон, Модиин, Модиин-Илит, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Сдерот, Гиватаим, Умм эль-Фахм, Кирьят-Ата, Акко, Бака аль-Гарбия, Рахат, Кирьят-Ям, Лод, Эльад, Тайбэ, Димона, Нацерет, Нетивот, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Кирьят-Гат, Арад, Цфат, Кафр Кана, Маале-Адумим, Эйлат, Од а-Шарон, Кирьят-Малахи, Йехуд, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Афула, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нес-Циона, Беэр-Шева, Бат-Ям, Бней-Брак, Ариэль,Ашкелон, Ашдод, Нагария, Нетания, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Герцлия, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Ришон ле-Цион, Йехуд, Кфар-Саба, Рамат-Ган, Кирьят-Оно.

После начала учебного года была введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводили удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса. В настоящее время это ограничение перестало быть актуальным.

Карантинные ограничения

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом вечером 27 ноября утвердил предложение главы правительства Нафтали Беннета и министра здравоохранения Ницана Горовица и принял решение закрыть въезд в Израиль для иностранцев, за исключением тех, кто получил разрешение от комиссии по рассмотрению исключительных случаев. Парламентская комиссия утвердила это решение, которое вступило в силу с 18:00 28 ноября.

Решение принято в связи с угрозой распространения нового опасного штамма коронавируса из Южной Африки ("омикрон").

Граждане Израиля, классифицированные как привитые или переболевшие, будут обязаны по возвращении в страну находиться в домашнем карантине вне зависимости от результатов ПЦР-теста, сделанного в аэропорту "Бен-Гурион". Только после ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения в Израиль, граждане страны будут освобождены от карантина.

Граждане Израиля, которые не считаются переболевшими и привитыми, должны будут сделать после приземления ПЦР-тест, после чего смогут отправиться на карантин домой. На седьмой день они должны будут делать еще один ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если они не будут делать ПЦР-тест, им придется находиться в карантине 14 дней.

Граждане Израиля, которые вернулись из "красных" стран, должны будут сделать после приземления ПЦР-тест, после чего будут направлены в "карантинные" гостиницы до получения результата. После получения отрицательного результата они смогут находиться на домашнем карантине. На седьмой день они должны будут делать еще один ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если они не будут делать ПЦР-тест, им придется находиться в карантине 14 дней.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Израильтяне, заразившиеся штаммом "омикрон", с 9 декабря должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата. "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина. Правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы. Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.

Вечером 9 декабря премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц договорились о продлении действующих ограничений в аэропорту "Бен-Гурион" еще на десять дней (до 22 декабря).