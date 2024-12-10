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С 1 января 2025 года страховые компании намерены ввести более жесткие критерии для получения выплат по "Битуах Сиуди" (долгосрочному уходу).

Страховые компании активно продвигают инициативу, которая грозит оставить многих без жизненно важных выплат. Если у вас или ваших близких есть полис "Битуах Сиуди", важно действовать уже сейчас, пока действуют нынешние правила!

Что может измениться?

Станет сложнее доказать неспособность выполнять базовые действия повседневной жизни (ADL). Если сейчас для получения выплат достаточно подтвердить неспособность выполнять 3 из 6 действий (например, передвижение, соблюдение личной гигиены, прием пищи), то в будущем, страховые компании могут усилить контроль через дополнительные медицинские проверки и более жесткие стандарты оценки. Также, страховые компании планируют поднять минимум необходимых критериев с 3/6 до 4/6 действий для получения выплат.

Это усложнит получение выплат даже тем, кто объективно нуждается в финансовой поддержке. Особенно это затронет пожилых людей, для которых выплаты по "Битуах Сиуди" – единственный способ оплатить профессиональный уход.

История успеха:

Сара М., 79 лет, Хайфа.

"Когда страховая компания отказала мне в выплатах, я была в отчаянии. Мой артрит прогрессировал, и я с трудом справлялась с повседневными делами. Они утверждали, что я полностью самостоятельна," – вспоминает она.

Специалисты "Центра Максимум" изучили её случай, собрали недостающие медицинские документы, привлекли независимых экспертов и организовали повторную проверку. Результат: ежемесячные выплаты в размере 5,800 шекелей, которые позволили Саре нанять сиделку. Более того, страховая компания была вынуждена выплатить компенсацию за задержку.

"Теперь я чувствую себя в безопасности. Спасибо "Центру Максимум" за их помощь!"

Почему "Центр Максимум"?

Эксперты сходятся во мнении, что "Центр Максимум" является лидером в области помощи гражданам, которые хотят реализовать свои права на выплаты по "Битуах Сиуди".

Вот основные преимущества "Центра Максимум":

- Многолетний опыт и высокий процент успешных дел. Компания помогает клиентам по всей стране уже более 10 лет.

- Индивидуальный подход. Каждый случай анализируется детально, чтобы учесть все особенности ситуации клиента.

- Эффективность в короткие сроки. Специалисты компании действуют быстро, чтобы успеть в рамках текущих правил.

- Профессионализм. Команда знает все нюансы системы и умеет успешно оспаривать даже сложные решения страховых компаний.

Временной фактор

Эксперты подчеркивают: времени для действий остается все меньше.

Если у вас есть полис "Битуах Сиуди", не ждите изменений. Если ваш близкий нуждается в уходе, и у него оформлено страхование "Битуах Сиуди" – действовать необходимо уже сейчас. Чем ближе дата возможных новых правил, тем сложнее будет отстоять свои права.

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