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Здоровье

"Молокозавод Ярка" отзывает сыры из-за сбоя при пастеризации

Минздрав
время публикации: 10 декабря 2024 г., 15:27 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 15:27
"Молокозавод Ярка" отзывает сыры из-за сбоя при пастеризации
Пресс-служба минздрава Израиля

Производитель молочной продукции "Махлевет Ярка" ("Молокозавод Ярка") отзывает некоторые виды сыров из-за возможных проблем с пастеризацией, вследствие которых производитель не может гарантировать их качество.

После проверки, проведенной Службой по контролю за качеством продуктов питания Северного округа, возникли опасения по поводу сбоя при пастеризации следующих продуктов: сыр брынза в упаковках весом 3 кг, 800 г и 400 г со сроком годности до 21.01.25; слабосоленый сыр 18% жирности в упаковках 850 г со сроком годности до 21.01.25.

Потребителей, которые приобрели эти продукты, просят не употреблять их в пищу. По согласованию с минздравом, компания работает над изъятием продукции из торговых сетей.

По любым вопросам по замене продуктов и получении компенсации можно связаться с производителем по телефонам 0506279621 и 0547666557.

Здоровье
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