Украина: за сутки выявлено около 2000 заразившихся коронавирусом, 86 больных COVID-19 умерли
10 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97325 человек (+86 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3704442 (+1969 за сутки).
3514786 (+3517 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,0 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили 20 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 10 января 2022
Коронавирус в мире: около 308 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 308 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам