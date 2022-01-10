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NEWSru.co.il :: Здоровье10 января 2022 г., 20:13

СМИ: 90% больных в тяжелом состоянии заражены штаммом "омикрон"

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СМИ: 90% больных в тяжелом состоянии заражены штаммом "омикрон"

По информации телеканала "Кан-11", правительству была представлена информация о том, что 90% больных в тяжелом состоянии, поступивших в больницы за 10 последних дней, заражены штаммом "омикрон", а не "дельта".

Корреспондент телеканала Кэти Дор отметила, что днем ранее правительству также была представлена информация о том, что среди пациентов, находившихся в критическом состоянии в период между 20 декабря по 8 января, не было ни одного полностью привитого пациента. Все пациенты в критическом состоянии, или умершие в этот период, либо вообще не делали прививку от коронавируса, либо были привиты частично.


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