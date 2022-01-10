Зарка заявил, что у минздрава пока недостаточно данных, чтобы сравнивать точность экспресс-тестов и ПЦР-тестов

Координатор по борьбе с коронавирусной эпидемией профессор Сальман Зарка заявил на брифинге для журналистов, что у министерства здравоохранения пока недостаточно данных, чтобы определенно сказать, как сильно точность "быстрых" антиген-тестов отличается от точности ПЦР-тестов.

Зарка подчеркнул, что экспресс-тесты, хоть и являются менее точные, успешно выявляют коронавирус, и повторил новые рекомендации минздрава, согласно которым, проверку следует делать на третий день, чтобы повысить точность результата.

Профессор подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что Израиль закупил миллионы экспресс-тестов, которые в ближайшие дни появятся на рынке.

Зарка также объяснил, что попытка сократить число людей, делающих ПЦР-тесты, связана не с нехваткой материалов для них, а с пропускной способностью лабораторий.