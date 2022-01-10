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NEWSru.co.il :: Здоровье10 января 2022 г., 20:37

Гендиректор Pfizer признался, что сомневается в необходимости четвертой дозы вакцины

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Гендиректор Pfizer Альберт Бурла

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью телеканалу CNBC сказал, что он не уверен в необходимости четвертой дозы вакцины, которую в данный момент получают лица из "групп риска" в Израиле.

"Я не знаю, нужна ли четвертая доза, это то, что необходимо еще проверить. И я знаю, что некоторое время назад в Израиле начали эксперимент. Но я не думаю, что мы должны делать что-то, в чем нет необходимости", - сказал он.

Альберт Бурла также сообщил, что в марте будет готова вакцина, адаптированная к штамму "омикрон": "Надеемся, что нам удастся создать вакцину, которая обеспечит более надежную защиту от заражения, потому что от тяжелой формы протекания болезни и госпитализации хорошо действует третья доза".


Тем временем в Израиле четвертую дозу вакцины получили около 320 тысяч израильтян старше 60 лет, а также работников системы здравоохранения.

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