Питание в правильные часы может повысить выносливость мышц и когнитивные функции

Согласование приема пищи с природными биоритмами организма может улучшить мышечную выносливость и когнитивные функции, предлагая перспективное изменение образа жизни для борьбы с усталостью.

Исследование Центра циркадного метаболизма и сердечно-сосудистых заболеваний Юго-Западной больницы в Китае посвящено увеличивающейся проблеме усталости в современных индустриализированных обществах. Ученые раскрыли, как молекулярные процессы влияют на суточные колебания мышечной выносливости, и нашли перспективные циркадные стратегии питания, которые помогают уменьшить мышечные и когнитивные расстройства у мышей.

Один из методов – ограниченное по времени питание (TRF) – показал хорошие результаты в борьбе с утомлением, улучшая как мозговую, так и мышечную функцию. Эти выводы свидетельствуют о том, что циркадное питание может быть эффективным и удобным способом борьбы с усталостью и улучшения общего состояния здоровья. Ограниченное по времени питание подразумевает прием пищи в ограниченные часы, создавая прерывистый цикл кормления и голодания.

Новые данные показывают, что ограниченное по времени питание, совмещенное с ночной или активной фазой (NRF), синхронизирует этот цикл с циркадными часами, предотвращая метаболические заболевания, вызванные диетой, у мышей. NRF улучшает мышечную выносливость у животных с ожирением, которые следуют диете, на протяжении всей жизни, независимо от пола. Это связано с улучшенной метаболической гибкостью. Питание, синхронизированное с фазами дня и ночи, увеличивает выносливость мышц у худых мышей в течение суток.

Метод прерывистого голодания 16:8 предполагает ограничение приема пищи в течение 8 часов в день, после чего следует 16-часовой период голодания. Этот подход использует естественные метаболические процессы организма, способствуя сжиганию жиров в период голодания и улучшая чувствительность к инсулину и общее метаболическое здоровье.