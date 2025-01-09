Аптеки сообщают о дефиците лекарств из-за проблем в компании, отвечающей за их доставку

Телеканалы "Кешет" и "Кан-11" сообщили о серьезном дефиците лекарственных препаратов в аптеках, в том числе жизненно необходимых для людей с хроническими заболеваниями. Причиной дефицита стал переход дистрибьюторской компании "Новолог" на новую компьютерную систему размещения заказов, логистики и управления финансами.

Компания "Новолог", отвечающая за закупку и распределение препаратов по аптекам, предупредила заранее партнеров о том, что в период с 24 декабря по 6 января будет осуществляться переход на новую компьютерную систему. Но система приема заказов и их распределения не заработала в полном объеме и к 9 января.

Источник в системе здравоохранения сообщил корреспонденту сайта "Мако" Ор Адар, что до компании "Новолог" невозможно дозвониться по телефону, ее представители не отвечают на электронные письма.

Давид Папо, глава профсоюза фармацевтов, представляющий 650 аптек, считает, что компания "Новолог" должна была до перехода на новую систему увеличить число телефонных операторов и водителей, а также усилить техническую поддержку для работников аптек, но не сделала этого. Он отметил, что компания "Новолог" обещала в "переходный" период в "ручном режиме" принимать заказы и распространять жизненно необходимые препараты, но совершенно неясно, какие лекарства входят в эту категорию, поскольку даже те препараты, заказ на которые был принят, доставляются частично.

Из компании "Новолог" телеканалам "Кан-11" и "Кешет-12" сообщили, что клиенты были заранее предупреждены о переходе на новую систему SAP и ознакомлены с планом закрытия старой системы и запуска новой с тем, чтобы они могли к этому подготовиться. Компания утверждает, что перед запуском новой системы увеличила количество принимаемых и поставленных заказов. Судя по ответу, проблема возникла, в частности из-за того, что многие аптеки пытаются заказывать через старую систему. При этом в заявлении "Новолог" для СМИ говорится, что "компания работает над возвращением к работе в полном объеме в ближайшее время".