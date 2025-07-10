Израильские ученые разработали вакцину от "черной смерти" – легочной чумы

Ученые из Тель-Авивского университета создали первую в мире мРНК-вакцину против смертельно опасной бактерии легочной чумы, так называемой "черной смерти". Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Исследование основано на технологии, разработанной для вакцин против COVID-19. Команда сосредоточилась на создании защиты против чумы – заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis. В отличие от вирусов, которые используют клетки организма для размножения, бактерии производят собственные белки и не зависят от клеток-хозяев. Поэтому прямо использовать мРНК-вакцины, которые успешно защищают от COVID-19, против бактерий не удается.

В 2023 году исследователи разработали метод искусственного синтеза бактериального белка внутри человеческой клетки таким образом, чтобы иммунная система распознавала его как подлинный бактериальный белок и атаковала. Это стало ключом к созданию эффективной вакцины.

В качестве первой цели ученые выбрали легочную чуму, которая передается от человека к человеку. Для создания вакцины использовались два белка-антигена. Испытания на животных моделях показали убедительные результаты: после двух доз вакцины была достигнута 100% защита от легочной чумы.

Чума, так называемая "черная смерть", погубила примерно две трети населения Европы в Средние века. Хотя сегодня вспышки происходят реже, потенциал пандемии все еще существует, как показывают случаи заболевания, зарегистрированные на Мадагаскаре. В западных странах нет одобренной вакцины против этой смертельно опасной бактерии.

Ученые считают, что успех исследования открывает путь к созданию целого спектра вакцин против смертельно опасных бактерий. Это особенно важно из-за растущей опасности супербактерий, устойчивых к антибиотикам, и потенциальных угроз биотерроризма.