Вспышка кори в Бейт-Шемеше
время публикации: 10 июля 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:01
Министерство здравоохранения сообщило, что в последние дни в Бейт-Шемеше были зафиксированы 9 случаев заболевания корью, доведя общее количество случаев заболевания с начала вспышки в Израиле до 140 человек.
36 больным, по большей части – детям, потребовалась госпитализация. В 40 случаях эпидемиологам не удалось отследить цепочку заражения, что означает, что реальное количество больных существенно выше.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 мая 2025