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Здоровье

Вспышка кори в Бейт-Шемеше

Минздрав
время публикации: 10 июля 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 10:01
Вспышка кори в Бейт-Шемеше
AP Photo/Mark J. Terrill

Министерство здравоохранения сообщило, что в последние дни в Бейт-Шемеше были зафиксированы 9 случаев заболевания корью, доведя общее количество случаев заболевания с начала вспышки в Израиле до 140 человек.

36 больным, по большей части – детям, потребовалась госпитализация. В 40 случаях эпидемиологам не удалось отследить цепочку заражения, что означает, что реальное количество больных существенно выше.

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