Вспышка кори в Бейт-Шемеше

Министерство здравоохранения сообщило, что в последние дни в Бейт-Шемеше были зафиксированы 9 случаев заболевания корью, доведя общее количество случаев заболевания с начала вспышки в Израиле до 140 человек.

36 больным, по большей части – детям, потребовалась госпитализация. В 40 случаях эпидемиологам не удалось отследить цепочку заражения, что означает, что реальное количество больных существенно выше.